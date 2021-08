Aubagne Chapelle des pénitents gris Aubagne, Bouches-du-Rhône Exposition souvenirs des Dansaïre de Garlaban Chapelle des pénitents gris Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Lei Dansaire de Garlaban mettent en scène divers tableaux de la vie quotidienne de la fin du XIXe et début du XXe siècle. Avant-propos du 90e anniversaire de l’association avec une présentation d’une partie de leurs souvenirs. Exposition sur la vie quotidienne en Provence il y a plus de cent ans et d’une partie des souvenirs de cette association presque centenaire ! Chapelle des pénitents gris avenue georges clémenceau 13400 Aubagne Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône

