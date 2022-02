Exposition – Souvenirs de films Pleurtuit, 2 mai 2022, Pleurtuit.

Exposition – Souvenirs de films Médiathèque 2 Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

2022-05-02 – 2022-05-31 Médiathèque 2 Rue Brindejonc des Moulinais

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit

38 auteurs ré-interprètent l’affichent du film qui a le plus compté pour eux.

De Coyote à Gibrat en passant par Mulatier, Joub ou Sorel, chacun raconte pourquoi “leur” film a provoqué un déclic lors de l’adolescence ou tout récemment. Il est peut-être imparfait, mais est allé droit au cœur, là où la raison n’a pas toujours sa place…

Du classique au film oublié, du western au documentaire, de Marilyn Monroe à Bourvil, de Tati à Kurosawa, ils ont tous compté et sont dessinés avec talent. Les goûts et les couleurs se discutent et se partagent.

Entrée libre.

Du lundi 2 au mardi 31 mai 2022 – Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

+33 2 23 16 12 20 https://www.pleurtuit.com/agenda/expo-souvenirs-de-films/

