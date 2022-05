Exposition – Souvenirs à travers les âges de Clémontois en Bicyclette Clémont Clémont Catégories d’évènement: Cher

Clémont

Exposition – Souvenirs à travers les âges de Clémontois en Bicyclette Clémont, 1 mai 2022, Clémont. Exposition – Souvenirs à travers les âges de Clémontois en Bicyclette Clémont

2022-05-01 15:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Clémont Cher Clémont La bibliothèque de Clémont vous propose une exposition de photos retraçant la vie des Clémontois à bicyclette. Rétropédaler pour remonter le temps et redécouvrir Clémont à vélo ! +33 2 48 58 87 87 Clémont

Clémont

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Clémont Autres Lieu Clémont Adresse Ville Clémont lieuville Clémont Departement Cher

Clémont Clémont Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clemont/

Exposition – Souvenirs à travers les âges de Clémontois en Bicyclette Clémont 2022-05-01 was last modified: by Exposition – Souvenirs à travers les âges de Clémontois en Bicyclette Clémont Clémont 1 mai 2022 cher Clémont

Clémont Cher