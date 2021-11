EXPOSITION SOUVENIR PIERRE CAUSSE Lunel, 27 novembre 2021, Lunel.

EXPOSITION SOUVENIR PIERRE CAUSSE Lunel

2021-11-27 – 2021-12-24

Lunel Hérault

Une exposition en souvenir de Pierre Causse se déroulera du 27 novembre au 24 décembre 2021 à l’enfance de l’Art.

C’est sur l’initiative de l’association Souvenir Pierre Causse que cette exposition a vu le jour, avec le soutien de la Ville de Lunel. L’objectif de ce collectif de bénévoles est de faire perdurer le souvenir de cette figure pescalune, de regrouper et publier ses travaux et discours, en français et langue d’OC et en même temps, de maintenir, de développer et de faire connaître les coutumes, les traditions et la culture de la Langue d’Oc.

C’est donc autour de cet homme d’église né à Lunel il y a un siècle cette année et autour de la Lenga d’Oc et des traditions que cette exposition souvenir va tourner. Deux thématiques incontournables qui ont été au cœur de la vie de Pierre Causse.

Bref, c’est la vie et l’impact sur notre ville de cette personnalité attachante et charismatique que cette exposition souvenir vous invite à découvrir. On disait du Père Pierre Causse qu’il ne formulait aucun jugement définitif sur quiconque : c’est dans cette optique que l’association Souvenir Pierre Causse vous invite à découvrir ce personnage emblématique d’une histoire pescalune.

+33 4 67 87 84 19

