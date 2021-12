Exposition sous-vitrines, collection hiver Saint-Malo, 18 décembre 2021, Saint-Malo.

Exposition sous-vitrines, collection hiver La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2021-12-18 – 2021-12-18 La Gare 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Les trois vitrines des espaces Patrimoine / Mer Marine présentent chaque saison des documents conservés dans les réserves patrimoniales de la Médiathèque.

Tous les ans, nous enrichissons les collections qui résonnent toutes avec l’histoire de Saint-Malo et le monde de la mer.

Vitrine Espace Patrimoine : « Angèle et Dodik »

À l’occasion de l’exposition « Dodik, une vie d’artiste » qui se tient à la Chapelle Saint-Sauveur jusqu’au 23 janvier, la médiathèque présente un livre d’artiste où dialoguent avec enchantement les poèmes d’Angèle Vannier et les gravures colorées de Dodik inspirées par l’imaginaire breton et celtique.

Vitrine Espace Patrimoine : ‘Brèves légendes du portulan de l’Insoumise »

Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de la Société de Géographie fondée en 1821, nous vous proposons d’explorer les cartes imaginaires de Ghislaine Escande accompagnées de brèves légendes écrites par Gilbert Lascault. « Géoartiste », Ghislaine Escande utilise des cartes marines à partir desquelles elle recrée des portulans invitantau voyage et à la découverte de nouveaux mondes.

Vitrine Espace Mer Marine : « Dictionnaire de la marine à voile »

Découvrez de belles impressions des éditions Arthus Bertrand fondée en 1803 par

Claude Arthus-Bertrand (1769-1840), aïeul du célèbre photographe. Libraire passionné

de récits d’explorations scientifiques et maritimes, il fut l’éditeur offciel du ministère de

la Marine et de la Société de Géographie qui fête cette année ses 200 ans.

