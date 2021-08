Dourdan Dourdan Tourisme Dourdan, Essonne Exposition “Sous l’œil des photographes, métamorphoses d’un territoire” Dourdan Tourisme Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

Pour cette exposition, en collaboration avec le Musée du Château, Dourdan Tourisme a sélectionné des clichés représentants les onze villes et villages de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix. L’association « Les capteurs d’images » de Roinville a réalisé les mêmes photographies avec plus d’un siècle d’écart. Ils se sont pris au jeu du “avant/après” en combinant photo ancienne et photo actuelle. Nous avons souhaité les compléter avec des notices écrites grâce aux monographies communales. Ainsi sous l’œil des photographes, les métamorphoses d’un territoire se dévoilent.

Entrée libre

