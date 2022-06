Exposition Sous les bois Revel-Tourdan Revel-Tourdan Catégories d’évènement: 38270

Exposition Sous les bois
2022-07-02 – 2022-07-31
le basculeur 193 route du stade
Revel-Tourdan



☁ Sous les bois ☼

vernissage le samedi 2 juillet 2022 à 16h au basculeur

visite libre dans les forêts

exposition collective, Hélène Caiazzo, Marc Chopy, Julie Digard, Frédéric Storup & Robin Tornambe, Masahiro Suzuki

commissariée par Jeanne Chopy lebasculeur.mc@gmail.com +33 6 07 62 22 84 https://www.lebasculeur.fr/ le basculeur 193 route du stade Revel-Tourdan

