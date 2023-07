Exposition « Sous le pont Mirabeau coule la Seine » à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 29 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 29 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du temps fort « L’automne de la science » qui a pour fil rouge « l’eau dans tous ses états », la bibliothèque propose une exposition intitulée « Sous le pont Mirabeau coule la Seine ». Cette exposition est proposée en partenariat avec la bibliothèque de l’Hôtel de Ville.

Entrée libre

Découvrez lors de cette exposition 15 fac-similés de cartes postales ou de photographies (1899-1910) mettant en lumière Paris et la Seine au début du 20ème siècle. Ces documents émanent de la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville qui parmi

ses 870 000 photographies, conserve plusieurs centaines de

cartes postales, dont des vues panoramiques (11×28 cm) éditées à Paris vers

1900-1904 par Charles Lhopital & Cie (C.L.C.) et imprimées en héliotypie

par E. Le Deley. Aidés par les

évolutions techniques de la prise de vue, les photographes à l’origine de ces

cartes postales ne pouvaient manquer de prendre la Seine pour sujet direct ou

indirect de leurs images et, en multipliant les cadrages depuis les berges et

les ponts, ils donnèrent toute la mesure d‘un fleuve au service de l’activité

humaine. D’autres photographes, comme les frères Neurdein, viendront, un peu plus

tard, en montrer toute la démesure lors de la crue de 1910…

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

© Neurdein Frères