Angoulême Charente De Moi je à Amalia, Aude Picault affirme un peu plus son style à chaque nouvel album, entre récit de l’intime et dessin épuré. Cette exposition retrace un parcours discret, caractérisé par la finesse du trait, mais aussi celle de l’esprit. Angoulême

