Le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes présente, du 15 juin au 30 août 2021, une exposition de plein-air dans le centre-ville de Valenciennes, de la rue de Famars au passage de l’Arsenal en passant par la Place d’Armes. Si le sourire n’a pas disparu pendant l’épidémie, il a en revanche été absent pendant bien longtemps dans l’art… Jugé vulgaire ou provocant, le sourire se fait tout petit pendant plusieurs siècles : la plupart des portraits jusqu’au 19e siècle ont l’air de bouder ! Et pourtant, aujourd’hui, le besoin de représenter le sourire est tel que nous ne pouvons pas nous passer… des emojis ! A travers 17 thématiques et 32 œuvres, l’exposition propose une plongée dans un thème beaucoup moins anecdotique qu’il en a l’air et invite à un voyage dans les détails des œuvres, dont certaines sont issues des réserves du Musée. Peinture, sculpture, gravure, de l’archéologie gallo-romaine aux arts du 20e siècle : toutes les techniques et toutes les époques sont de la fête et permettent d’illustrer la diversité des collections du Musée sur un thème qui fait partie de nos vies. Du sourire devant l’objectif à la grimace, de la séduction à la tromperie, du rire d’enfant au sourire de la vieillesse, des acteurs aux animaux : toutes les moues artistiques sont décryptées. Le photographe Alexandre Dinaut, initiateur du projet Grimasque, sera présent aux côtés de l’exposition Sourire, sourires dans un objectif partagé de réinvention des expressions faciales en cette période masquée ! Il sera présent le 15 juin, le 14 juillet et le 25 août le long du parcours de l’exposition afin de photographier les visiteur.se.s qui le souhaitent et investira de ses photographies le dernier panneau de l’exposition, pour une touche contemporaine et interactive ! _Accès entièrement libre et gratuit_ Participez avec le hashtag #expoSourires !

Accès libre et gratuit – Itinéraire de la rue de Famars au passage de l’Arsenal

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Boulevard Watteau, 59300 Valenciennes Valenciennes Nord



