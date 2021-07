Fontenay-aux-Roses Sources de Fontenay Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine Exposition Sources de Fontenay Fontenay-aux-Roses Catégories d’évènement: Fontenay-aux-Roses

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Sources de Fontenay

LES SOURCES DE FONTENAY Exposition sur les puits, les fontaines, les aqueducs souterrains, et… les abris de la dernière guerre, la fontaine des Bouffrais. Visite libre pendant les horaires d’ouverture de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h Visite guidée à 10 h et 15 h suivie d’un petit film vidéo (prévision : visite 50 minutes et film 10 minutes)

Entrée libre

