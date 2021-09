Pomeys Pomeys Pomeys, Rhône Exposition “Souffle de vie” Pomeys Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Exposition "Souffle de vie" 2021-10-01 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-29 14:00:00 14:00:00 Maison d'Accueil de la Neylière 828 route de La Neylière

Pomeys Rhône Pomeys Exposition de peintures acryliques et aquarelles par Françoise MOZZO, vitraux et mosaïques par l'association Al-créa. Vernissage le 3 octobre à 12h00. accueil@neyliere.fr +33 4 78 48 40 33 http://www.neyliere.fr/

