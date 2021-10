Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Loiret, Nogent-sur-Vernisson Exposition “sorciers, sorcières et magiciens” Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

Nogent-sur-Vernisson Loiret Nogent-sur-Vernisson Exposition “sorciers, sorcières et magiciens” pour jeune public à la médiathèque. Venez découvrir le monde merveilleux et étrange des sorciers et magiciens. Exposition gracieusement prêtée par la médiathèque départementale du Loiret.

À partir de 4 ans

15 h : activité manuelle (présence d’un parent souhaitée). 15 h 30 : lecture de contes. Un goûter sera ensuite partagé.

Gratuit – inscription obligatoire (places limitées pour l’atelier) Possibilité de ne venir que pour le temps lecture.

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

