Dans l'imaginaire populaire la sorcière est associée au chat noir, aux potions magiques et autres balais volants, mais l'histoire de ces femmes est souvent plus complexe. Chaque village avait une sorcière qui était source de la plus grande peur du monde paysan car elle était, d'après la population, responsable de tous les malheurs. Produite par le CIP Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau, cette exposition présente une collection d'objets religieux, censés protéger contre les maladies, les tempêtes, les démons… et d'objets maléfiques (livre de sorcellerie, collier en vertèbres de serpent…). En complément, les artistes Le Miroir Fou, Jack le Hareng sanguinaire et Lucie Schrimpf exposent leurs œuvres aux styles variés ; de la gravure médiévale à la peinture à l'huile en passant par le dessin.

