[http://www.lalca.org](http://www.lalca.org) de recherche et création qui mène un projet multi-disciplinaire sur les bains-douches Délessert depuis plus de 3 ans. C’est pour rendre compte de ce projet que LALCA propose une exposition devant les bains-douches. De 16h00 à 20h30 : L’installation visuelle et sonore « Le soin de soi » permettra au public de venir entendre et saisir les réalités de celles et ceux qui viennent aux bains-douches pour se laver, mais aussi pour laver leur linge, se reposer, converser, se rencontrer… à 20h30 : Projection d’un film documentaire sur les bains-douches + des surprises à venir… Pour la programmation complète de l’événement, RDV sur la page Actualités sur notre site internet www.lalca.org

Accès libre

LALCA place les bains-douches comme lieu indispensable à la ville. A travers une installation sonore et visuelle, venez découvrir les bains-douches et venez partager avec nous vos histoires d’eau Bains-douches Delessert 13 rue Benjamin Delessert, 69007 Lyon Lyon Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00

