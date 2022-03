Exposition sonore – A petit pas Garlin Garlin Catégories d’évènement: Garlin

Pyrénées-Atlantiques

Exposition sonore – A petit pas Garlin, 19 mars 2022, Garlin.

2022-03-19

Garlin Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0

Dans un paysage sonore itinérant, habité d’instruments familiers ou improbables, l’enfant, guidé par un musicien, chemine de lieu en lieu, expérimente individuellement et collectivement les sons qu’il écoute et produit.

Cette installation est dédiée aux enfants de 18 mois à 6 ans. Inventée pour surprendre, créer du lien où qu’elle se trouve. Expo sonore – Petite Enfance

Les Halles Cours de la République Garlin

