Exposition « Songe d’une nuit d’été »

2022-05-02 – 2022-06-30 EUR Du voyage réel à la déambulation onirique, il n’y a qu’un pas !

Découvrez la toute nouvelle exposition du Musée régional d’Auvergne Songe d’une nuit d’été, issue du travail artistique de Delphine Gigoux-Martin. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

