Exposition « Songe d’un paradis perdu » Yellow Cube Gallery, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 15 au 31 juillet 2021 :

dimanche de 14h à 19h

et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 19h

gratuit

La Yellow Cube Gallery présente le premier solo show du photographe colombien Luis Alejandro Cuellar-Varona « Songe d’un paradis perdu – une quête de la lumière ».

Ce dernier nous plonge dans un voyage introspectif de l’Europe à l’Amérique Latine, à travers une série de 19 photographies. Dans la quête personnelle de son paradis perdu, logée à jamais dans ses souvenirs d’enfance, plus précisément dans la lumière du patio de sa maison de Popayan. ll fait de la photographie son arme pour chasser la beauté, qu’il perçoit dans les petites choses du quotidien. Cet accrochage, à la manière d’une porte dérobée, offre un chemin au spectateur vers la réflexion personnelle de l’artiste, et dévoile l’intime et l’inconscient de ses travaux artistiques. L. A. Cuellar met à disposition des regards, sa première véritable mise à nu à travers cette exposition, puisqu’il ne livre pas que ses clichés. Ses textes ainsi que des sons, viennent en renfort de l’image afin d’embrasser la complétude de ce voyage erratique à la recherche de son “âme”.

Cette invitation à pénétrer son paradis, crée un lien direct entre l’oeil et l’objet, l’image et le coeur. Son univers devient le nôtre et nous glissons progressivement dans ce voyage d’entre deux mondes. Du liquide vaisselle de la cuisine d’un appartement parisien, aux plaines andines d’Amérique latine, ces lieux résonnent d’une aura familière.

Le vernissage aura lieu le samedi 17 juillet 2021 de 17h00 à 22h00, et l’exposition sera accessible jusqu’au 31 juillet 2021 inclus.

Yellow Cube Gallery 78, rue du Dessous des Berges Paris 75013

Contact :Yellow Cube Gallery 09 53 17 83 61 yellowcubegallery@gmail.com https://www.facebook.com/yellowcubegallery/ https://twitter.com/yellowcube_

Date complète :

