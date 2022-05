Exposition « Solstice » de Corinne Renou Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: 65000

Tarbes 65000 Pour fêter l’été, Corinne Renou vous invite à découvrir Solstice, une exposition de son travail personnel sur le féminin sacré et la libération de la femme.

Vous découvrirez ses peintures, dessins et écrits au coeur du Jardin d’Hiver de l’ancienne cartoucherie de l’Arsenal de Tarbes.

Une occasion de bien commencer l’été qui se veut joyeux et libérateur ! Vernissage : Mardi 21 Juin à 19h

Visite de l’exposition : du Lundi au Samedi de 14h à 19h (Fermé le Samedi 2 Juillet) Contacts :

Contacts :

Corinne Renou – 06 77 18 96 14 associationle411@orange.fr

