Tous les jours du 2 avril au 1er mai 2022

Présentation : Les roches, le sable, l’eau répondent aux prismes, aux lentilles. Les « soleils fantômes » éclairent une terre étrange et chaotique. Avec les qualités sculpturales de la photographie qui fige les formes à partir du mouvant, sculpte des évanescences, solidifiant les plis, les remous, le chaos, avec les espaces sorciers des images enfin, il s’agit de composer des mondes à partir du nôtre – des nôtres. Exposition des photographies (noir et blanc grand format) issues de la résidence de Sarah Ritter chez Mignotgraphie, soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la charte « Art et monde du travail ». Cette exposition a également bénéficié du soutien du Département du Doubs. En accès libre au hangar aux manœuvres,

salle d’exposition se situant dans le parc Saint-Etienne de la Citadelle (partie gratuite). Horaires : 14h00 – 18h00 Lieu : Hangar aux manoeuvres Public concerné : tout public Tarifs :

