Exposition « Soleil noir » Frac Normandie Caen, samedi 6 avril 2024.

Exposition « Soleil noir » Frac Normandie Caen Calvados

L’exposition Soleil Noir , c’est le temps de l’éclipse. À travers dessins et maquettes, Maxime Verdier offre une œuvre narrative composée d’histoires personnelles et collectives laissant apparaître le merveilleux, mais aussi le monstrueux dans des compositions colorées inspirées par son quotidien.

Cette exposition s’intègre dans le cadre du festival Normandie Impressionniste.

Vernissage vendredi 5 avril 2024 à 18h30

Exposition du 6 avril au 22 septembre 2024

Vernissage vendredi 5 avril 2024 à 18h30

Exposition du 6 avril au 22 septembre 2024 .

Frac Normandie 7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé

Caen 14000 Calvados Normandie info@fracnormandiecaen.fr

