Exposition Soisik Oger Le Goff & Dominique Mahé Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 10 juillet 2024.

Vacances bretonnes

Soisik Oger Le Goff

Musicienne et historienne, c’est finalement de la troisième corde de mon arc, la peinture, que j’ai choisi de vivre. Dans mon atelier rennais j’enseigne le dessin et la peinture depuis trente ans, tandis que j’expose très régulièrement dans toute la Bretagne, en Anjou et en Normandie.

Je peins les paysages de mer et les terres armoricaines, que je connais et que je découvre encore au gré de mes randonnées et de mes expositions. Je peins à l’huile, au pinceau, en pleine pâte. Je reconstruis ma toile d’après mes prises de notes photographiques, de façon à styliser l’essentiel de ce qui m’a touchée sur le moment, sans me perdre dans les détails. Ce qui reste, ce sont les lignes de force, le mouvement, la perspective et les contrastes, qui créent la grille me permettant de poser mes couleurs.

Dominique Mahé

* J’ai commencé, par hasard, à modeler la terre, étant arrivée après 10 ans au bout de mon histoire avec la peinture, juste pour essayer, puis juste pour le plaisir. Ma rencontre avec la terre a été une révélation, une évidence avec cette nouvelle sensation d’être dans une bulle. Le travail en 3D offre une liberté extraordinaire même si la terre a quelques contraintes techniques et si les doigts ne suivent pas toujours l’inspiration … Petit à petit, les petites filles et les petits garçons ont remplacé femmes nues et animaux, sujets généralement abordés et imposés dans les cours d’initiation à la sculpture. Avec eux, je vous propose un retour et un voyage vers notre enfance. Je vous invite à partager leurs secrets, leurs bouderies et leurs joies et rentrer dans leur monde. Mes petits-enfants, mon enfance bercée par les contes de fées sont une source inépuisable d’inspiration, l’accueil amusé et attendri du public, un extraordinaire encouragement … Il nous reste toujours quelque chose de notre enfance …

L’expo

Soisik peint la Bretagne, Dominique sculpte l’enfance. Deux univers en apparence éloignés, mais avec Vacances bretonnes , les deux artistes allient leur goût certain pour raconter des histoires et faire rêver, leur penchant naturel pour la douceur et la poésie et leur attirance pour le mouvement. La palette joyeuse et colorée des peintures de Soisik complète les tons pastel des terres de Dominique.

Ayant exposé à de nombreuses reprises dans les mêmes Salons en Bretagne, leurs évidentes affinités personnelles et artistiques ont fait naître ce projet d’exposition commune.

Visite artistique, le vendredi 12 juillet à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10

fin : 2024-07-21

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

