Exposition, « Soigner, accompagner : instantanés du quotidien »

2022-12-01 13:30:00 – 2022-12-01 17:00:00

Le vernissage de cette expo photos aura lieu le jeudi 1er décembre à 18h30

Cette exposition s’inscrit dans le cadre des 1ères Rencontres de la santé et du médico-social initiées par la Région Occitanie et Pôle emploi. Du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023, la Maison de la Région de Figeac proposera des animations sur les métiers du sanitaire et social afin de valoriser ces métiers et les faire connaître au plus grand nombre.

La Maison de Région de Figeac accueille dans ses locaux, une exposition photos « Soigner, accompagner : instantanés du quotidien »

Une exposition de photos du quotidien des résidents et des professionnels de la Résidence d’Olt à Cahors.

Réalisées par Jean-Claude Alazard, ces photos, à la fois belles, réalistes, drôles et émouvantes, relatent la vie au quotidien des personnes âgées et les gestes des soignants.

Durant plus de trois mois, le photographe amateur s’est immergé dans ce lieu de vie avec en poche une carte blanche confiée par la direction de l’établissement. De 6 h du matin à 22 h, il a vu, entendu. Toilettes, repas, activités, autant de moments de vie que le photographe a su capturer avec son objectif, tout en pudeur et en sensibilité.

Des clichés remplis d’humanité qui rendent hommage au personnel et à leur engagement auprès de nos aînés.

« La Résidence d’Olt est heureuse de confier ces clichés, témoins de moments de vie intenses de l’établissement, à la Maison de la Région ». Maxime France, directeur des ESMS du CCAS de Cahors.

Maison de la formation 6, avenue Bernard Fontange Figeac

