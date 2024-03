Exposition « Soieries impériales pour Versailles » Grand Trianon et ses Jardins Versailles, mardi 19 mars 2024.

Exposition « Soieries impériales pour Versailles » Une exposition consacrée à l’exceptionnelle commande de Napoléon 1er aux manufactures lyonnaises de soieries destinée à remeubler le château de Versailles. 19 mars – 23 juin Grand Trianon et ses Jardins Exposition payante, nécessite un billet. Réservation sur le site du château ou sur place.

Début : 2024-03-19T12:00:00+01:00 – 2024-03-19T17:30:00+01:00

Fin : 2024-06-23T12:00:00+02:00 – 2024-06-23T18:30:00+02:00

En partenariat avec le Mobilier national, l’exposition revient sur le contexte historique de cette commande, sur les techniques de fabrication et sur la création de ces 80 km de soieries. Jamais utilisé en raison de la chute de l’Empire, cet ensemble de textiles est aujourd’hui dans un état de conservation exceptionnel.

En février 1810, Napoléon Ier, qui souhaite réaménager Versailles, passe commande aux manufactures de soierie situées à Lyon. Dans une période de crise économique pour les manufactures, les soyeux lyonnais livrent en 2 ans, pas moins de 80 km d’étoffes au Garde-meuble impérial. L’exposition proposée par le château de Versailles et le Mobilier national revient sur l’historique de cette grande commande avec un ensemble unique de 120 soieries.

Via un ensemble de 120 soieries, l’exposition met en lumière les projets de décors pour Versailles proposés par les différents soyeux lyonnais.

Grand Trianon et ses Jardins Château de Versailles – 78000 Versailles

Appartement de l’Empereur au Grand Trianon © EPV / Christophe Fouin