Exposition SMICTOM Eco-Chariot Masevaux-Niederbruck, 1 juin 2022, Masevaux-Niederbruck.

Exposition SMICTOM Eco-Chariot Masevaux-Niederbruck

2022-06-01 – 2022-06-30

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Réduisons nos déchets, faisons notre propre éco-chariot. Réduire notre production de déchets, ce n’est pas si compliqué, venez découvrir les conseils prévention, les gestes simples à adopter pour réduire jusqu’à 39% la quantité de vos déchets !! Exposition organisée par la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach. Exposition ouverte pendant les horaires d’ouvertures de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach et exceptionnellement le vendredi 03 juin 2022 de 14h00 à 17h00 et le samedi 04 juin 2022 de 9h00 à 11h00.

Réduisons nos déchets, faisons notre propre éco-chariot. Réduire notre production de déchets, ce n’est pas si compliqué, venez découvrir les conseils prévention, les gestes simples à adopter pour réduire jusqu’à 39% la quantité de vos déchets !! Exposition ouverte exceptionnellement le vendredi 03 juin 2022 de 14h00 à 17h00 et le samedi 04 juin 2022 de 9h00 à 11h00.

Réduisons nos déchets, faisons notre propre éco-chariot. Réduire notre production de déchets, ce n’est pas si compliqué, venez découvrir les conseils prévention, les gestes simples à adopter pour réduire jusqu’à 39% la quantité de vos déchets !! Exposition organisée par la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach. Exposition ouverte pendant les horaires d’ouvertures de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach et exceptionnellement le vendredi 03 juin 2022 de 14h00 à 17h00 et le samedi 04 juin 2022 de 9h00 à 11h00.

Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-05-12 par