Exposition Slikke Plestin-les-Grèves, 26 mars 2022, Plestin-les-Grèves.

Exposition Slikke Maison des associations Ti an Holl 7 place d’Auvelais Plestin-les-Grèves

2022-03-26 10:00:00 – 2022-04-08 18:00:00 Maison des associations Ti an Holl 7 place d’Auvelais

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor

Le collectif Desverronnières-Le Corre et les élèves du collège du Penker

présentent SLIKKE

Espace de transition entre le continent et la mer, l’estuaire du Douron est une zone de mélange entre eaux marines salées et eaux douces fluviales. La Slikke désigne alors la partie basse de ce territoire composé d’une sédimentation très fine, inondée à chaque marée.

A première vue semblable à un désert, la slikke devient ici le terrain d’une exploration menée par les artistes Nicolas Desverronnières et Sylvain Le Corre avec quatre classes de 4ème du collège du Penker, durant un mois de résidence. Les ressources extraites de cet espace naturel constituent la matière première des réflexions et créations réalisées par les élèves et le collectif d’artistes.

