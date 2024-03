Exposition Sixtine Sévrière – Artiste en résidence 35 rue francois bouguoin Le pouliguen Le pouliguen, jeudi 18 avril 2024.

L’artiste plasticienne de Piriac-sur-Mer Sixtine Sévrière alerte, de manière esthétique, sur la pollution marine. Depuis plus de 20 ans, la plasticienne collecte les déchets plastiques que l’océan rejette sur les plages. Elle a commencé à Belle-Île-en-Mer, pendant ses vacances, et s’emploie désormais sur la Presqu’île.

