Exposition SITKEVITCH et BEKO – Du 4 au 22 avril Centre Culturel Jean Laurent Castelginest Catégories d’évènement: Castelginest

Haute-Garonne

Exposition SITKEVITCH et BEKO – Du 4 au 22 avril Centre Culturel Jean Laurent, 4 avril 2022, Castelginest. Exposition SITKEVITCH et BEKO – Du 4 au 22 avril

du lundi 4 avril au vendredi 22 avril à Centre Culturel Jean Laurent

**Victor SITKÉVITCH**, sculpteur spécialisé dans l’art figuratif humain, réalise la plupart de ses oeuvres d’après des modèles vivants. **Victoria BEKO**, peintre, réalise des paysages vibrants qui mettent le visiteur dans une ambiance méditative. Chaque oeuvre apporte une énergie et une individualité particulières. N’hésitez pas à venir découvrir le talent de ses deux artistes passionnés d’art à travers des œuvres qui ne manqueront pas de vous séduire ! Centre Culturel Jean Laurent 8 rue de l’église, 31780 Castelginest Castelginest Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T15:00:00 2022-04-04T18:00:00;2022-04-05T15:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T15:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T15:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T15:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-11T15:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T15:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:00:00;2022-04-18T15:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T15:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T15:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T15:00:00 2022-04-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castelginest, Haute-Garonne Autres Lieu Centre Culturel Jean Laurent Adresse 8 rue de l'église, 31780 Castelginest Ville Castelginest lieuville Centre Culturel Jean Laurent Castelginest Departement Haute-Garonne

Centre Culturel Jean Laurent Castelginest Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelginest/

Exposition SITKEVITCH et BEKO – Du 4 au 22 avril Centre Culturel Jean Laurent 2022-04-04 was last modified: by Exposition SITKEVITCH et BEKO – Du 4 au 22 avril Centre Culturel Jean Laurent Centre Culturel Jean Laurent 4 avril 2022 Castelginest Centre Culturel Jean Laurent Castelginest

Castelginest Haute-Garonne