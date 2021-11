Richerenches Richerenches Richerenches, Vaucluse Exposition Singulière présentée par 4 artistes Richerenches Richerenches Catégories d’évènement: Richerenches

Vaucluse

Exposition Singulière présentée par 4 artistes Richerenches, 20 novembre 2021, Richerenches. Exposition Singulière présentée par 4 artistes Place Hugues de Bourbouton Commanderie Templière Richerenches

2021-11-20 – 2021-12-15 Place Hugues de Bourbouton Commanderie Templière

Richerenches Vaucluse Richerenches Exposition de Pascale Le Mouëllic, artiste d’art singulier de Richerenches et ses amis Magali Taragonnet, Isabelle Dubuis, Josef Karom.

Des peintures, des sculptures et quatre univers qui vous séduiront ! tourisme.richerenches@orange.fr +33 4 90 28 05 34 http://www.richerenches.fr/ Place Hugues de Bourbouton Commanderie Templière Richerenches

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Richerenches, Vaucluse Autres Lieu Richerenches Adresse Place Hugues de Bourbouton Commanderie Templière Ville Richerenches lieuville Place Hugues de Bourbouton Commanderie Templière Richerenches