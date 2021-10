Exposition : Simone Veil – Archives d’une vie Val en Vignes, 15 octobre 2021, Val en Vignes.

Exposition : Simone Veil – Archives d’une vie 2021-10-15 – 2021-12-31

Val en Vignes Deux-Sèvres Val en Vignes

Retrouvez cette grande dame de l’histoire de France dans une rétrospective de sa vie et de son oeuvre. À partir de documents d’archives, cette exposition retrace dans ses grandes lignes le parcours de Simone Veil, de son enfance à ses succès politiques, en France et en Europe, sans oublier l’épisode des camps de concentration ni les différents combats qu’elle livra en faveur de la dignité humaine et des droits des femmes. Une vie dense dont le fil conducteur sera d’offrir à ses concitoyens un avenir de liberté et de paix, ce qui lui vaudra la reconnaissance de la nation : le 1er juillet 2018, Simone Veil et son époux Antoine, entrent au Panthéon.

L’exposition sera visible en extérieur jusqu’en décembre.

Le 1er juillet 2018, Simone Veil et son époux entraient au Panthéon. Les Archives nationales, en partenariat avec le Panthéon, se sont associés à l’hommage national en proposant l’exposition Simone Veil “Archives d’une vie”, conçue à partir de ses archives privées et publiques.

Centre Régional Résistance & Liberté

