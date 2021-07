Climbach Climbach Bas-Rhin, Climbach Exposition : Silences Climbach Climbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Climbach Bas-Rhin Climbach Le couple d’artistes Eva Linder et Dominique Singer, propriétaires de La Villa, espace de dialogue artistique, accueille des expositions de peintures et de sculptures. Venez découvrir l’exposition d’André Nabarro nommée « Silences ». Exposition des œuvres d’André Nabarro intitulée « Silences ». +33 3 88 90 28 22 Le couple d’artistes Eva Linder et Dominique Singer, propriétaires de La Villa, espace de dialogue artistique, accueille des expositions de peintures et de sculptures. Venez découvrir l’exposition d’André Nabarro nommée « Silences ». dernière mise à jour : 2021-06-25 par

