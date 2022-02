Exposition : Silence, on pousse ! Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret Se déroulant au fil des douze mois de l’année, cette exposition se présente comme un petit récit initiatique à valeur documentaire, où l’on voit deux garçonnets à la recherche d’un jardin vu en rêve.

