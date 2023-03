Exposition: « Signature » de Yves Badyh Al-Dahdâh Vineuil-Saint-Firmin Vineuil-Saint-Firmin Catégories d’Évènement: Oise

Oise Vineuil-Saint-Firmin Yves Badyh al-Dahdah est un peintre, photographe et écrivain français d’origine libanaise.

Après 60 ans d’une carrière artistique incroyable, Yves Badyh al-Dahdah vous propose son nouveau concept de peinture, Signature. Utilisant le design de sa signature dans un univers qui rappelle ses recherches sur les structures, cette série est l’aboutissement de toute sa vie d’artiste.

Vous pourrez aussi découvrir ses compositions photographiques : « Structures ».

Cette exposition promet d’être une expérience visuelle fascinante et inoubliable.

Vernissage le vendredi 10 mars de 18h30 à 21h. contact@artefakt-gallery.com https://www.artefakt-gallery.com/signature Artefakt

