Exposition – Sibylle SIMON

2022-08-22 – 2022-08-28

Sybille Simon fait ses études à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, et obtient ses diplômes dans les trois disciplines, auprès de César et Vélickovic, puis parfait ses études à Rome. Le langage classique et l’emploi de matériaux inexplorés et improbables, tels le charbon et les restes de marée noire calcifiés, sont pour elle une quête de classicisme et de modernité. Libre… une recherche sur les énergies renouvelables et les fléaux des temps modernes. Seul compte l’imaginaire !

Église Notre-Dame. Entrée libre.

