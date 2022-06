Exposition si lointains si proches

2022-07-01 – 2022-09-03 La Médiathèque du Val d'Argent vous invite à découvrir une nouvelle exposition intitulée « Si Lointains, si proches » par Jamel Balhi. Exposition visible aux horaires d'ouvertures de la Médiathèque du Vendredi 1er Juillet au Samedi 3 Septembre. Vernissage prévu le Vendredi 1er Juillet à 19h. Tout public. Gratuit. Renseignements : 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com

