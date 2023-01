Exposition « si loin, si proche… » Saint-Valery-en-Caux, 4 février 2023, Saint-Valery-en-Caux .

Exposition « si loin, si proche… »

Maison Henri IV Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux

2023-02-04 – 2023-03-26

Quai du Havre Maison Henri IV

Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Oeuvres de Delphine Garcia, Isabelle Larras et Alice Schyler Mallet.

L’art de ces 3 artistes est marqué par l’empreinte du paysage normand et particulièrement sa géologie et ses matériaux.

Elles proposent un dialogue entre leurs personnalités et productions variés, leurs oeuvres ainsi qu’avec les matériaux et leur essence propre composant l’architecture de la Maison Henri IV en contraste et en conversation.

A la Maison Henri IV, ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h.

Rencontrez une des artistes chaque samedi après-midi à la Maison Henri IV entre 14h et 17h.

accueilmaisonhenri4@ville-saint-valery-en-caux.fr +33 2 35 57 14 13

Quai du Havre Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux

