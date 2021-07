Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Exposition – Si l’histoire m’était contée… Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du samedi 2 octobre au samedi 30 octobre à Espace Andrée Chedid

Dans le cadre de la manifestation Des histoires pour l’Histoire. Depuis les hommes préhistoriques jusqu’à la conquête spatiale, Richard Unglik a retracé dans Si l’Histoire m’était contée (Casterman, 2019), l’Histoire du monde comme on ne vous l’avait jamais racontée… Après Versailles et le Musée de l’Armée, l’Espace Andrée Chedid vous présente son travail, instructif, épique et… Playmobilesque. Richard Unglik est photographe. Un matin de l’an 2000, il imagine un livre qui raconterait l’Histoire du monde, illustrée par des figurines Playmobil. C’est à la même époque qu’il découvre un nouvel outil de création artistique : le graphisme et la photo assistés par ordinateur. Une idée naissait, l’aventure commençait.

Entrée libre (se renseigner sur horaires au 01 41 23 82 82)

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

