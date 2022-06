Exposition : si l’énergie m’était comptée…

2022-01-03 – 2022-07-31 La production et la consommation énergétique, l’effet de serre, les énergies renouvelables : autant de sujets

La production et la consommation énergétique, l'effet de serre, les énergies renouvelables : autant de sujets d'actualité que l'exposition permet de mieux comprendre: fabriquer de l'électricité avec ses muscles, toucher les matériaux isolants, agencer sa maison passive… c'est plus clair par l'expérience!

