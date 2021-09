Exposition “SI L’ÉCOLE M’ÉTAIT CONTÉE – Rentrée des classes aux Archives” Service Histoire et Archives, 18 septembre 2021, Libourne.

Exposition “SI L’ÉCOLE M’ÉTAIT CONTÉE – Rentrée des classes aux Archives”

du samedi 18 septembre au vendredi 26 novembre à Service Histoire et Archives

L’exposition que les Archives municipales vous proposent de découvrir se scinde en deux parties : – L’une est consacrée à l’évolution de l’enseignement à travers les siècles. Elle reprend de façon chronologique les grandes étapes de son histoire, mettant en lumière les personnages, les évènements qui ont participé aux fondations de l’école primaire contemporaine. S’adressant principalement aux plus jeunes, elle permet toutefois à un large public, de comprendre ou d’entrevoir les grands changements, les progrès liés aux différentes époques traversées. – L’autre partie est plus spécialement dédiée à l’histoire des écoles primaires libournaises. Partant de la carte scolaire actuelle, les documents d’archives ont rendu possible la reconstitution historique de chaque établissement implanté dans la bastide, mais aussi des différents secteurs géographiques concernés, soulignant ainsi une identité inhérente à chaque quartier. Ces différents éclairages offrent au visiteur une vision plus globale des réformes de l’enseignement en lien avec la croissance urbaine et l’évolution des mœurs à la fois sur le plan local mais aussi national. La transmission du savoir s’est effectuée selon les époques et les cultures et si des personnages comme Charlemagne ou Jules Ferry restent bien présents dans la mémoire collective, de nombreux acteurs ont participé à l’élaboration de l’enseignement primaire tel que nous le connaissons aujourd’hui. Il a fallu cependant surmonter de nombreuses difficultés et relever beaucoup de défis pour parvenir à une école laïque, libre et gratuite offrant l’accès à la connaissance pour tous. Gratuit / accessible aux personnes à mobilité réduite / Passe sanitaire demandé / Renseignements au 05 57 55 33 45

L’Histoire de l’instruction en France a connu au fil des siècles de nombreuses évolutions, permettant au système éducatif de se démocratiser et donner accès à un enseignement de plus en plus large.

Service Histoire et Archives 3 rue étienne sabatié 33500 libourne Libourne Centre-Ville Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

