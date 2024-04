Exposition Shupa One x Hardlip Consumed à l’Hôtel Mercure Chantilly Vineuil-Saint-Firmin, vendredi 12 avril 2024.

Exposition Shupa One x Hardlip Consumed à l’Hôtel Mercure Chantilly Vineuil-Saint-Firmin Oise

Préparez-vous à être époustouflés! Artefakt est ravi de vous annoncer sa toute nouvelle exposition street-art mettant en vedette deux artistes incroyables.

Pour commencer plongez dans l’univers envoûtant de Caroline Vong, également connue sous le nom de Shupa One! Artiste émergente du street-art français, Caroline mêle avec talent spontanéité et compositions oniriques. De la rue aux toiles en passant par des objets insolites, elle insuffle sa magie artistique où chaque rencontre devient une œuvre à part entière. Après avoir récemment réalisé 2 fresques au château Chantilly, venez la rencontrer lors du vernissage le vendredi 12 avril au Mercure Chantilly à 18h30 ainsi que l’artiste, illustrateur et designer lillois Hardlip Consumed, dont les doodles captivants et les réalisations très stylisées en technique mixte vous transporteront dans un monde de créativité débordante!

Entrée libre

Exposition du 12 avril au 14 mai 2024 à l’Hôtel Mercure Chantilly

Vernissage le vendredi 12 avril à 18h30 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-05-14

Rue du Théâtre

Vineuil-Saint-Firmin 60500 Oise Hauts-de-France contact@artefakt-gallery.com

