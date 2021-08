Limoges Musée des Beaux-Arts Haute-Vienne, Limoges Exposition “Shu Rui” Musée des Beaux-Arts Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Exposition “Shu Rui” Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021, Limoges. Exposition “Shu Rui”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts

Exposition de l’artiste chinoise Shu Rui. **Shu Rui** est une artiste peintre, récemment diplômée de l’ENSA Limoges. Pour son exposition à Limoges, elle a choisi de proposer plusieurs séries d’œuvres créées avant et pendant la pandémie de Covid-19. Rui Shu revisite ainsi le genre classique de la nature morte à travers un ensemble de tableaux reflétant la consommation, à la fois personnelle et universelle, à la limite de la saturation visuelle.

Gratuit. Entrée libre.

