le samedi 3 juillet à 20:00

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE EXPOSITION **Shu Rui : « Essentiel / non essentiel »** Shu Rui est une artiste peintre, récemment diplômée de l’ENSA Limoges. Elle a choisi de proposer plusieurs séries d’œuvres créées avant et pendant la pandémie de Covid-19. Shu Rui revisite ainsi le genre classique de la nature morte à travers un ensemble de tableaux reflétant sa consommation, à la fois personnelle et universelle, à la limite de la saturation visuelle. Ses aquarelles portent, quant à elles, un regard contemporain sur les pratiques liées à Internet et aux contenus vidéo infinis qui s’y trouvent. Utilisant la contrainte du confinement comme source d’inspiration, l’artiste poursuit sa démarche documentaire et autobiographique ouvrant une réflexion sur notre société consumériste globalisée. EXPOSITION Shu Rui « Essentiel / Non essentiel » du 27 mai au 19 septembre 2021, l’artiste sera sur place afin de renseigner et de discuter avec les visiteurs. musée des beaux arts de Limoges 1 place de l’Évêché – 87000 LIMOGES Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

