Exposition Shepard Fairey « 30 Years of Resistance » Château de Beaulieu Riorges Catégories d’évènement: Loire

RIORGES

Exposition Shepard Fairey « 30 Years of Resistance » Château de Beaulieu, 5 février 2022, Riorges. Exposition Shepard Fairey « 30 Years of Resistance »

du samedi 5 février au dimanche 27 février à Château de Beaulieu

La Ville de Riorges s’associe à la galerie Spacejunk Grenoble pour offrir une occasion unique de découvrir le travail de l’artiste Shepard Fairey. Fer de lance du street art mondial, connu pour avoir réalisé le portait « HOPE » de Barack Obama, Shepard Fairey partage depuis 30 ans sa critique politique et sociale, grâce à ses interventions dans l’espace public. Il est considéré comme l’un des artistes les plus influents du milieu du Street Art. Les thèmes abordés s’élargissent, mais Shepard Fairey reste fidèle à ses valeurs de militant : politique et écologique. Cette exposition, composée de 30 sérigraphies grand format, a fait le tour du monde en 2019 pour célébrer les trente ans de carrière de Shepard Fairey. Elle est complétée par 17 autres sérigraphies, témoins de ses grands engagements, qui permettent de s’immerger un peu plus dans l’œuvre de cet artiste incontournable de la scène street art.

Entrée libre, gratuite. Accueil des groupes en matinée sur réservation.

La Ville de Riorges et Spacejunk Grenoble vous offrent une occasion unique de découvrir le travail de Shepard Fairey, l’un des artistes les plus influents du Street Art, à travers 47 sérigraphies. Château de Beaulieu Rue Saint André, Riorges Riorges Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T18:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T18:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, RIORGES Autres Lieu Château de Beaulieu Adresse Rue Saint André, Riorges Ville Riorges lieuville Château de Beaulieu Riorges Departement Loire

Château de Beaulieu Riorges Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riorges/

Exposition Shepard Fairey « 30 Years of Resistance » Château de Beaulieu 2022-02-05 was last modified: by Exposition Shepard Fairey « 30 Years of Resistance » Château de Beaulieu Château de Beaulieu 5 février 2022 Château de Beaulieu Riorges Riorges

Riorges Loire