Exposition » Shady et le monde à l’envers » Cité du Livre Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Brecht Vandenbroucke aime questionner notre époque. Des réseaux sociaux à la célébrité en ligne, en passant par les sacro-saints selfies, c’est tout un monde de l’ego que l’artiste flamand choisit, pour le Festival, de passer à la moulinette du burlesque.

Coloré, truffé de références, il expose son regard aiguisé, mais pas moralisateur, à travers son nouveau personnage, Shady, et de grands formats peints à l’acrylique bourrés de détails.



Que ce soit avec White Cube qui jetait un regard caustique et décapant sur l’art contemporain, ou avec Shady son nouveau antihéros à l’égocentrisme démesuré, Brecht Vandenbroucke a le chic pour percevoir les petits travers de l’être humain moderne. Des effets néfastes de l’hyper-connexion en passant par le besoin maladif de reconnaissance ou l’insécurité paralysante qui en découle, l’artiste flamand capte tout avec un sens aigu du détail soupoudré de dérision. Non pas pour juger ses contemporains, mais plutôt pour amorcer un échange en lien avec ses propres questionnements, à l’image de Shady, qui dans la vie ne veut qu’attirer l’attention à tout prix. Et Phil, son ourson de compère, de lui répondre How can you stay calm when everything looks such a mess ?*

(*Comment fais-tu pour rester calme quand tout va de travers ?) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

