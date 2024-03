Exposition | S’exposer Parce Queue Cancan Café Percy-en-Normandie, mercredi 20 mars 2024.

Du 20 mars au 25 mai, Cancan Galerie accueille la nouvelle exposition de l’artiste-dessinatrice Lucie Arondel S’EXPOSER PARCE QUEUE !

Rendez-vous pour le vernissage le samedi 23 mars à partir de 18h en présence de l’artiste !

« S’exposer Parce Queue il est urgent de repenser la relation entre les genres, de prendre conscience de ce qui soumet la moitié de l’humanité déranger les genres / dégenrer les gens ! »

Venez découvrir les dessins satiriques en série de Lucie qui martèlent ce message, en faisant rire ou bien grincer des dents…!

Entrée libre et gratuite.

Cancan Café & Galerie, 3 rue Dominique Lemonnier 50410 Percy-en-Normandie.

Ouvert le mercredi et vendredi de 12h à 18h et le samedi de 10 à 17h.

Début : 2024-03-20

fin : 2024-05-25

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie

