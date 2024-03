Exposition Sève et Lumière à l’Agapé Hub Paris Agapé Hub Paris Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Avec le soutien de l’opérateur européen de fibre optique SIPARTECH, l’Agapé Hub vous présente trois artistes exceptionnels ; Arman Molavi, Ingrid Monchy et Young-Hee Hong.

Comme un souffle de vie introduit dans les narines, les œuvres, aux multiples médiums, d’Arman Molavi, Ingrid Monchy et Young-Hee Hong, enivrent à la fois de vitalité, de vertige et de paix. ll nous est offert un point de vue presque aérien du paysage, qui nous écrase de puissance.

Impressions photographiques, feuilles d’or, gaufrages, dépôts de col, répétition de points, chantent en cœur une mélodie d’éternité. L’ensemble aux reflets irisés est comme une boîte à musique, pourvu d’une trame dentelée, qui crée un son calme et vibrant.

Un rendez-vous est orchestré entre les éléments botaniques, ceux relatifs au spatial, au céleste et ceux évoquant l’humain. Chaque œuvre aspirent à électriser le spectateur avec préciosité. Le regard souligne la dentelle délicate des branchages sublimée par un contre jour qui nous impose la petitesse et l’humilité. Puis il se fige sur l’accumulation de motifs rythmés et abstraits, transparents, monochromes ou contrastés reflets des liens humains, de leur identité culturelle, de leur frontière physique et mentale. Enfin, il engloutit des cercles vertueux éblouissant de lumière, et des horizons voguant aux allures d’origine du monde.

C’est une genèse que l’on vient apprécier dans cette exposition. Elle invoque le mystère, la pureté, la fragilité, la résistance nourrit par une luminosité même parfois ténébreuse. Le jour semble se lever et se coucher dans un déferlement de feuilles et de points. Ils sont comme une pluie généreuse qui alimente un torrent de sève, de lait et de miel abreuvant le pays de Canaan.

Eva Katchadourian, commissaire de l’exposition

Agapé Hub Paris 50, rue Meslay 75003

Contact : https://fb.me/e/4UOp98Yp2 contact@agapehub.fr https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.agapehub.fr

©agapehub Seve et Lumiere