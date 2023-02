EXPOSITION : SET’EXPO SCIENCES, 16 mars 2023, Sète .

EXPOSITION : SET’EXPO SCIENCES

Salle Georges Brassens

Rue de Cayenne Sète Herault

2023-03-16 – 2023-03-18

Sète

Herault

Sèt'Expo Sciences est une exposition de projets scientifiques élaborés par des élèves issus de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Son objectif premier est de susciter auprès de ces derniers, l'éveil aux sciences et technologies.

+33 6 09 34 91 76

Sète

