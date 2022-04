Exposition Sergio Ferro Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Exposition Sergio Ferro Grignan, 7 avril 2022, Grignan. Exposition Sergio Ferro Le Prieuré 11 ZA Sud Grignan

2022-04-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-21 18:00:00 18:00:00 Le Prieuré 11 ZA Sud

Grignan Drôme Grignan Œuvres de Sergio Ferro.

Vernissage le 7 avril à 17h30 : Denis JEAMBAR présente le peintre Sergio FERRO et ses toiles. leprieuregrignan@gmail.com +33 4 75 46 50 37 Le Prieuré 11 ZA Sud Grignan

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grignan Autres Lieu Grignan Adresse Le Prieuré 11 ZA Sud Ville Grignan lieuville Le Prieuré 11 ZA Sud Grignan Departement Drôme

Grignan Grignan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grignan/

Exposition Sergio Ferro Grignan 2022-04-07 was last modified: by Exposition Sergio Ferro Grignan Grignan 7 avril 2022 Drôme Grignan

Grignan Drôme