Exposition – Serge KREWISS

2022-09-12 – 2022-09-18

Dans son travail, toujours, Serge Krewiss n’a de cesse d’explorer, de donner à voir la lumière. Il peint des bouteilles d’eau. Objet d’allure anodine, objet trivial et utilitaire mais qui regroupe à lui seul plusieurs difficultés majeures qui sont le travail de la transparence, de la lumière et du dessin. Avec ses natures mortes « vivantes » de bouteilles d’eau, qu’il métamorphose en personnages énigmatiques et silencieux, Serge inscrit son travail dans la contemporanéité et l’intemporel.

Église Notre-Dame. Entrée libre.

