EXPOSITION SERGE GRIGGIO – TONY CASSIUS ET ANNA CAMILLE Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Catégories d’évènement: Aude

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

EXPOSITION SERGE GRIGGIO – TONY CASSIUS ET ANNA CAMILLE Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, 6 novembre 2022, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. EXPOSITION SERGE GRIGGIO – TONY CASSIUS ET ANNA CAMILLE

15 avenue de Narbonne Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

2022-11-06 – 2022-12-23 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Aude Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Découvrez le dialogue qui se crée entre les sculptures de Tony Cassius, les toiles d’Anna Camille et de Serge Griggio; trois styles bien différents qui font un jeu d’échos et de résonances dans les salles historiques de la Galerie.

Tony Cassius explore les possibilités du bois et du métal, qu’il travaille avec précision pour y imprimer les chimères qui forgent son esprit.

Serge Griggio revisite des objets de la vie quotidienne en variations successives, et leur confère une dimension atemporelle unique.

Anna Camille livre des portraits d’une intensité fascinante, fruits d’une introspection radicale, intègre, sans concession. Vernissage le 6 novembre à 17 H.

Galerie ouverte du mercredi au dimanche de 11 H à 12 H et de 16 H à 19 H. galeriedelacabrerisse@gmail.com +33 7 50 23 41 51 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

dernière mise à jour : 2022-10-11 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Autres Lieu Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Adresse 15 avenue de Narbonne Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude A.D.T. de l'Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois Ville Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse lieuville Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Departement Aude

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-de-la-cabrerisse/

EXPOSITION SERGE GRIGGIO – TONY CASSIUS ET ANNA CAMILLE Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 2022-11-06 was last modified: by EXPOSITION SERGE GRIGGIO – TONY CASSIUS ET ANNA CAMILLE Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 6 novembre 2022 15 avenue de Narbonne Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude A.D.T. de l'Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois Aude Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude